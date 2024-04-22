ВС РФ поразили позиционный район украинской ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские оперативно-тактическая авиация, беспилотники, а также ракетчики и артиллеристы за прошедшие сутки поразили позиционный район сил противовоздушной обороны (ПВО) и пункт хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: позиционный район ПВО, пункт хранения безэкипажных катеров, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах», — отметили в ведомстве.