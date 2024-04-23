Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды акционерам

14:28

Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года, и принял следующие решения:

– рекомендовать собранию принять решение о выплате дивидендов за 2023 год в размере 752 млрд руб. или 33,3 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию;

– утвердить 11 июля 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 год;

– утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров: об утверждении годового отчета за 2023 год, о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 год, о назначении аудиторской организации, об избрании членов Наблюдательного совета, а также о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

Напомним, что ранее Наблюдательный совет утвердил 21 июня 2024 года датой проведения годового общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2023 года, 27 мая 2024 года (конец операционного дня) датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании.

«Сегодня состоялся Наблюдательный совет, который рекомендовал акционерам на годовом Общем собрании акционеров одобрить выплату дивидендов за 2023 год в размере более 750 млрд руб. Это рекордная цифра дивидендов за всю нашу историю и результат работы Сбера в прошлом году, по итогам которого мы заработали прибыль 1,5 трлн руб.», – отметил Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.