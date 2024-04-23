Замминистра обороны РФ Иванов задержан по подозрению в получении взятки - СКР

22:05 Источник: Интерфакс

По делу о получении взятки заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым проводятся следственные действия, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Проводятся соответствующие следственные действия", - сказала Петренко в комментарии, размещенном во вторник в телеграм-канале СКР.

Следствие будет ходатайствовать об аресте замминистра обороны Тимура Иванова, который был задержан по подозрению в получении взятки."В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте Иванова", - сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Президенту РФ Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу", - сказал он.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что замминистра обороны РФ Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки.