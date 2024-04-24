Милитаризация экономики Великобритании является «камуфляжем» трудностей — Песков
14:32 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Милитаризация определенного сегмента экономики Великобритании является маскировкой трудностей в стране. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Многие пытаются использовать ситуацию [вокруг Украины], эскалируя эту ситуацию, эскалируя ее искусственно и сознательно, для решения внутренних проблем. Мы знаем о непростой экономической ситуации в Великобритании. Им приходится, с одной стороны, зажимать пояса — гражданам Великобритании приходится не очень просто. Поэтому такая милитаризация определенного сегмента экономики, это и есть такой камуфляж на фоне этих трудностей», — сказал он, комментируя заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о переводе британской оборонной промышленности на военные рельсы.
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