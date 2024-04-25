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НОВОСТИ

Более половины американцев поддерживают массовую депортацию нелегальных мигрантов из США

17:12 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины американцев высказались в поддержку масштабного выдворения лиц, незаконно находящихся на территории США. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного исследовательской службой The Harris Poll для портала Axios.

51% американцев, принявших участие в опросе, высказались в поддержку массовой депортации мигрантов, находящихся в США без документов. «Общественность согласилась бы на расширение легальных путей иммиграции, если бы увидела, что на границе приняты жесткие меры», — приводит портал слова главы The Harris Poll Марка Пенна.

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