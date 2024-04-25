Путин поручил рассмотреть возможность сократить время поездов в пути от Москвы до Черного моря
18:15 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поручил сократить время следования пассажирских поездов от Москвы до курортов Черноморского побережья до 16 часов. Соответствующее поручение по итогам совещания по вопросам развития Юга России и Приазовья опубликовано на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопрос о сокращении времени нахождения пассажирского железнодорожного транспорта в пути следования от г. Москвы до курортов Черноморского побережья России до 16 часов», — сказано в поручении.
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