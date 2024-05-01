Киев может получить от ЕС не только F-16, но и все вооружения к ним - Пентагон

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны коллективного Запада собираются передать Украине не только истребители-бомбардировщики F-16, но и весь комплект вооружений к ним. Это подтвердил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун.



«В связи с тем, что мы передаем [Украине] истребители F-16, речь идет не только о самолетах, но и подготовке летчиков, подготовке обслуживающего персонала. А также о том, чтобы гарантировать [Киеву] идущие в комплекте системы вооружений», — сказал американский военачальник, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.



«Вот такой диалог мы ведем. Не только о том, чтобы добраться до [применения Киевом этих] самолетов, но и добраться до [их] полного потенциала», — подчеркнул Браун. Он пояснил, что имеет в виду дискуссии в рамках западной контактной группы по координации поставок оружия Украине.



