Заболеваемость ВИЧ в 2023 году снизилась на 4,6% - исследование
10:32 02.05.2024 Источник: Ведомости
Заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в России в 2023 г. снизилась на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 40 человек на 100 000 населения. Это следует из статьи сотрудников ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора «Профилактический эффект лечения больных ВИЧ-инфекцией в России». Работа была опубликована в сборнике материалов Всероссийского конгресса по инфекционным болезням им. академика В. И. Покровского (проходил 25–27 марта).
Согласно приведенным данным, к концу 2023 г. пораженность ВИЧ-инфекцией выросла до 810,1 на 100 000 населения. За 2023 г. умерло 34 254 инфицированного ВИЧ россиянина, что на 0,5% меньше, чем годом ранее. "Ведомости"
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