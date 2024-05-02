Генсек НАТО предложил собрать за 5 лет $100 млрд на военную помощь Украине — Сийярто

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 апреля официально направил членам альянса предложение собрать за пять лет в специальный фонд 100 млрд долларов на военную помощь Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отправляясь в Париж на встречу с коллегами из государств Организации экономического сотрудничества и развития.

«Во вторник государства — члены НАТО получили предложение генерального секретаря собирать 100 млрд долларов, которые НАТО хочет направить на войну. Более того, они должны быть собраны за пять лет, а это значит, что в НАТО рассчитывают на продолжение военных действие в течение этого времени», — сказал Сийярто в эфире телеканала М1. Он подчеркнул, что Венгрия не хочет участвовать в этих действиях Североатлантического альянса.