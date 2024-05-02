Макрон считает, что Россия не сможет долго поддерживать траты на оборону на текущем уровне
17:00 02.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон утверждает, что Россия не сможет долго поддерживать свои затраты на оборону на текущем уровне. В интервью британскому журналу The Economist он заявил, что это якобы позволит Западу в долгосрочной перспективе выйти победителем из противостояния с РФ.
«Сегодня одно из преимуществ России в том, что она может много инвестировать [в оборону] и много производить, так как создала для этого базу. С военной точки зрения, это непосильные в долгосрочной перспективе затраты. Стране, ВВП которой меньше, чем у Франции, Германии и Соединенного Королевства, не по силам выделять треть своего бюджета на оборону, — утверждал Макрон. — Если мы объединим усилия, то сможем добиться успеха, поэтому так верна знаменитая фраза о том, что „вместе мы — сила“. Именно в этом сила европейцев».
По словам президента Франции, сегодня Россия «из-за своих действий и тех решений, которые она принимала в моменты выбора», якобы «стала угрозой европейской безопасности». Согласно его утверждениям, это произошло несмотря на то, что Франция, Германия и США стремились предотвратить подобное развитие событий.
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