17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон утверждает, что Россия не сможет долго поддерживать свои затраты на оборону на текущем уровне. В интервью британскому журналу The Economist он заявил, что это якобы позволит Западу в долгосрочной перспективе выйти победителем из противостояния с РФ.

«Сегодня одно из преимуществ России в том, что она может много инвестировать [в оборону] и много производить, так как создала для этого базу. С военной точки зрения, это непосильные в долгосрочной перспективе затраты. Стране, ВВП которой меньше, чем у Франции, Германии и Соединенного Королевства, не по силам выделять треть своего бюджета на оборону, — утверждал Макрон. — Если мы объединим усилия, то сможем добиться успеха, поэтому так верна знаменитая фраза о том, что „вместе мы — сила“. Именно в этом сила европейцев».

По словам президента Франции, сегодня Россия «из-за своих действий и тех решений, которые она принимала в моменты выбора», якобы «стала угрозой европейской безопасности». Согласно его утверждениям, это произошло несмотря на то, что Франция, Германия и США стремились предотвратить подобное развитие событий.