МИД Узбекистана не подтверждает сообщения страны, якобы, сталкиваются с трудностями при въезде в РФ
19:00 03.05.2024 Источник: Интерфакс
МИД Узбекистана не подтверждает сообщения в соцсетях о том, что граждане Узбекистана якобы сталкиваются с трудностями при въезде в Россию. Ведомство сообщило об этом, ссылаясь на данные пропускных пунктов на сухопутной границе России и на сотрудников московских аэропортов. «Представительство Агентства по внешней трудовой миграции Республики Узбекистан в Российской Федерации сообщает, что при проведении переговоров с ответственными сотрудниками аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово города Москвы было выяснено, что граждане Республики Узбекистан не столкнулись с проблемой со въездом на территорию Российской Федерации через контрольно-пропускные места данных аэропортов или же принудительным задержанием граждан Республики Узбекистан», – сказано в сообщении МИД. На КПП Оренбургской, Самарской, Саратовской областей «Озинки», «Маштаково», «Сагарчин» соответственно министерство также не выявило случаев запретов согражданам на въезд в Россию. Сообщения о том, что граждан Узбекистана, прибывающих в Россию по этим маршрутам, якобы задерживали, появились в соцсетях.
По информации Интерфакса
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