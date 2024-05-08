В США стекаются мигранты из тюрем и психбольниц других стран — Трамп

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среди нелегальных мигрантов, которые пересекают границу Соединенных Штатов, есть те, кто содержался в тюрьмах или психиатрических клиниках других стран. Об этом заявил во вторник бывший американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу WGAL.

«Они (действующая американская администрация — прим. ТАСС) решили, что нужны открытые границы, которые позволяют проникать в нашу страну людям со всего мира: из тюрем, из психиатрических больниц. Мы принимаем всех», — сказал он.

При этом Трамп признал, что среди иммигрантов есть люди, которые приносят США пользу.