Канада не ограничивает Украину в применении поставляемого канадского оружия - Глава МИД

16:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады не ограничивают Украину в использовании передаваемого ей канадского оружия. Об этом заявила журналистам глава канадского МИД Мелани Жоли, которая находится сейчас с визитом в Швеции.

«Что касается вашего вопроса <…>, то в Канаде не ставят условий по поставкам оружия конечным потребителям на Украине», — сказала Жоли, отвечая на вопрос, ограничивает ли Оттава Киев в применении поставляемого ему оружия.