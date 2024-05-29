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Канада не ограничивает Украину в применении поставляемого канадского оружия - Глава МИД

16:50 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады не ограничивают Украину в использовании передаваемого ей канадского оружия. Об этом заявила журналистам глава канадского МИД Мелани Жоли, которая находится сейчас с визитом в Швеции.

«Что касается вашего вопроса <…>, то в Канаде не ставят условий по поставкам оружия конечным потребителям на Украине», — сказала Жоли, отвечая на вопрос, ограничивает ли Оттава Киев в применении поставляемого ему оружия.

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