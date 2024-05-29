Литва запрещает ввоз 2,8 тыс. наименований товаров производства РФ и Белоруссии
16:05 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Литвы одобрило предложенный парламентом республики (Сеймом) запрет на импорт 2,8 тыс. наименований различных товаров российского и белорусского происхождения, который выступит в силу 3 июня. Об этом сообщил портал радио LRT.
По его информации, в этот список вошли преимущественно продукты сельского хозяйства, включая мясо, рыбу, молоко и молочные продукты, яйца, мед, овощи, орехи и фрукты, кофе, чай, пряности, крупы и продукты их переработки, муку, крахмал, масла и жиры, сахар, какао, безалкогольные и алкогольные напитки, уксус, корма для животных, отходы пищевой промышленности, а также табак и его заменители.
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