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Литва запрещает ввоз 2,8 тыс. наименований товаров производства РФ и Белоруссии

16:05 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Литвы одобрило предложенный парламентом республики (Сеймом) запрет на импорт 2,8 тыс. наименований различных товаров российского и белорусского происхождения, который выступит в силу 3 июня. Об этом сообщил портал радио LRT.

По его информации, в этот список вошли преимущественно продукты сельского хозяйства, включая мясо, рыбу, молоко и молочные продукты, яйца, мед, овощи, орехи и фрукты, кофе, чай, пряности, крупы и продукты их переработки, муку, крахмал, масла и жиры, сахар, какао, безалкогольные и алкогольные напитки, уксус, корма для животных, отходы пищевой промышленности, а также табак и его заменители.

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