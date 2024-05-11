Федеральный проект «Искусственный интеллект» показал впечатляющие результаты, считают в Сбере

18:40

Федеральный проект «Искусственный интеллект» показал впечатляющие результаты. Об этом заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Мы получили впечатляющие результаты в развитии таких критически важных для бизнеса направлений, как наука и образование, которые бы не могли быть достигнуты без активного вовлечения государства, – отметил он. – Для бизнеса создание новых высокотехнологичных прорывных продуктов, развитие и поддержка уже существующих невозможны без сильных высококвалифицированных кадров и исследовательских команд. Хочу выразить благодарность всей команде правительства РФ, которая занимается реализацией этого федерального проекта, активно поддерживает и продвигает тему искусственного интеллекта на самом высоком уровне».

За шесть лет реализации федерального проекта было создано 6 флагманских исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, в которых сейчас сформировались сильнейшие команды, разрабатывающие новые фреймворки и алгоритмы в области искусственного интеллекта, напомнил Александр Ведяхин. «Благодаря этому число публикаций уровня А* выросло с 2019 года в 1,7 раз, достигнув 122 публикаций в год, – сообщил он. – Фактически именно они являются основным драйвером научных исследований в области искусственного интеллекта».

Кроме того, с 2023 года запущены еще шесть отраслевых исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которые будут фокусироваться на проведении прикладных исследований, были запущены новые образовательные программы в ведущих федеральных вузах, имеющих сильную математическую и ИТ-базу, добавил первый зампред правления Сбера. «В 2023 году было выпущено более 4000 студентов-специалистов в области искусственного интеллекта в сильнейших вузов страны, это рост в более чем 2.5 раза по сравнению с 2020 годом, – отметил он. – Вместе с этим вырос и уровень использования ИИ в приоритетных секторах экономики с 20% в 2021 году до 31% в 2023 году».

Альянсом в сфере ИИ совместно с правительством также был сформирован сборник лучших практик по внедрению искусственного интеллекта в отрасли экономики и социальной сферы России. По словам Александра Ведяхина, Альянс в сфере ИИ, куда входит и Сбер, при активной поддержке правительства РФ, запустил ежегодную премию за вклад в сфере ИИ «Лидеры ИИ», на которой отмечаются лучшие молодые ученые и проекты внедрения отраслевого бизнеса и регионов России. Альянс также создал рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в сфере ИИ, который уже стал основной площадкой для объединения вузов и бизнеса по теме ИИ, и разработал Кодекс этики ИИ и Декларации об ответственном генеративном ИИ, ставшие основной для саморегулирования отрасли бизнесом.

«Успех инициатив такого масштаба был бы невозможен без активной поддержки правительства РФ, – подчеркнул Александр Ведяхин. – Мы готовы к дальнейшему плодотворному сотрудничеству и достижению новых вершин в развитии искусственного интеллекта с правительством РФ в рамках реализации обновленной Нацстратегии ИИ и нового Федерального проекта «Искусственный интеллект» 2025-2030 гг. Ожидаем, что его реализация позволит достичь результатов не только по отдельным компаниям, разрабатывающим и применяющим искусственный интеллект, но и позволит увеличить ВВП России на минимум 11,2 трлн руб. к 2030 году».

Напомним, в предыдущем составе правительства тему искусственного интеллекта курировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В понедельник, 13 мая, будут объявлены вице-премьеры в новом составе правительства.