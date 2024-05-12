Британское издание назвало примерный срок поставки первых F-16 Украине

09:00 Источник: Интерфакс

Первые американские истребители F-16 могут быть переданы Украине в течение нескольких недель, сообщила британская газета The Standard со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

"Самолеты должны были быть поставлены (...) к июню-июлю", - говорится в публикации. В ней уточняется, что источник не сообщил, кто будет поставлять самолеты, "однако ряд стран Запада предложили эти самолеты, и Америка поддержала этот шаг".

Издание напомнило, что в апреле Нидерланды передали еще три истребителя F-16 на учебную базу в Румынии, где украинских пилотов и наземный персонал обучают управлению и техническому обслуживанию.