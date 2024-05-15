Швеция не будет отправлять ВС на Украину, но может рассмотреть этот вопрос в будущем — МО
11:05 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Швеция сейчас не планирует отправлять военнослужащих на Украину, но рассмотрит этот вопрос, если подобное предложение будет обсуждаться другими странами. Об этом сообщил министр обороны страны Пол Йонсон.
«Насколько я понимаю, не было единой позиции по этому вопросу [среди стран, участвовавших во встрече в Париже в феврале]», — приводит его слова интернет-издание Breaking Defense. «Здесь и сейчас у нас нет конкретного предложения на этот счет. Если же оно появится, мы его рассмотрим», — добавил министр.
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