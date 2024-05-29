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В Минске началась встреча глав МИД Белоруссии и Венгрии

09:30 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в МИД Белоруссии, где проведет переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейником и примет участие в работе межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, передает корреспондент ТАСС.

Алейник тепло приветствовал Сийярто, после чего министры направились на переговоры, которые пройдут в узком и расширенном составах.

Главы МИД в качестве сопредседателей проведут в Минске заседание межправительственной белорусско-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству. Его участники рассмотрят взаимодействие в энергетике, сельском хозяйстве, промышленной кооперации, здравоохранении, фармацевтике, строительстве, спорте, туризме, образовании и науке.


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