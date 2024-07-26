Турпоток во Франции упал из-за ОИ-2024 и политической нестабильности - эксперт

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции недооценили негативное влияние усиления мер безопасности в связи с парижской Олимпиадой и нестабильной политической обстановки на уровень туристического потока в страну. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук (EHESS) Жак Сапир.



«Власти недооценили „эффект вытеснения“, хорошо известный спортивным экономистам: обычные туристы не едут в страну, потому что не хотят, чтобы им мешала Олимпиада, а спортивные болельщики приезжают только на короткое время. Это явление усиливается мерами безопасности, а также неспокойным политическим контекстом, который приводит к тому, что туристов становится меньше даже в тех регионах, которые не затронуты Играми», — сказал он.





