Турпоток во Франции упал из-за ОИ-2024 и политической нестабильности - эксперт
19:50 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Власти недооценили „эффект вытеснения“, хорошо известный спортивным экономистам: обычные туристы не едут в страну, потому что не хотят, чтобы им мешала Олимпиада, а спортивные болельщики приезжают только на короткое время. Это явление усиливается мерами безопасности, а также неспокойным политическим контекстом, который приводит к тому, что туристов становится меньше даже в тех регионах, которые не затронуты Играми», — сказал он.
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