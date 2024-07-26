Ежемесячные темпы роста инфляции начнут снижаться уже в июле — Набиуллина
17:12 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ежемесячные темпы роста инфляции начнут снижаться уже в июле. В дальнейшем благодаря денежно-кредитной политике ЦБ будет происходить значимое снижение инфляции в устойчивых компонентах. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Месячные темпы инфляции начнут падать уже в июле, но, что касается устойчивых темпов инфляции, они будут снижаться медленнее. Но мы исходим из того, что под влиянием наших решений по денежно-кредитной политике будет происходить значимое снижение инфляции, прежде всего в устойчивых компонентах», — сказала она.
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