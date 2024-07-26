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НОВОСТИ

Москва ответит на экспроприацию в ЕС 1,5 млрд евро доходов от активов РФ — Песков

16:32 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не оставит без ответа экспроприацию в фонды Еврокомиссии для Украины 1,5 млрд евро, полученных от доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне ЕК объявила о таком решении. Отмечалось, что средства не поступят напрямую Киеву, а уйдут в фонды Еврокомиссии, главным образом в Европейский фонд мира, на компенсацию странам ЕС за оружие, предоставляемое Украине. Следующий транш ожидается в марте 2025 года.

Песков отметил, что подобные незаконные действия не являются поводом для оперативной реакции, она должна быть продумана и полностью соответствовать интересам России. «Конечно же, подобные шаги Еврокомиссии не останутся без ответа», — подчеркнул представитель Кремля.

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