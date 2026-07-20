Китай за первое полугодие 2026 г. нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию на 134,7%

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай в январе — июне 2026 года увеличил экспорт легковых автомобилей в Россию в стоимостном выражении на 134,7%, до $6,24 млрд. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

За аналогичный период 2025 года стоимость поставок составляла $2,66 млрд. Таким образом, за год экспорт легковых автомобилей вырос на $3,58 млрд.

Поставки грузовых автомобилей увеличились на 55,2%, до $456,17 млн, с $293,99 млн годом ранее. Экспорт автокомпонентов вырос на 14,3%, с $1,05 млрд до $1,19 млрд.

Совокупная стоимость экспорта легковых и грузовых автомобилей, а также автокомпонентов из Китая в Россию выросла на 97,4%, до $7,89 млрд. В первом полугодии 2025 года этот показатель составлял около $4 млрд.

По расчетам ТАСС, на легковые и грузовые автомобили, а также автокомпоненты пришлось около 13% всего китайского экспорта в Россию. Общий объем поставок товаров из КНР в РФ за первое полугодие вырос на 28,4%, до $60,6 млрд.