Больше половины поляков не хотят возвращения обязательного призыва в армию — опрос
10:20 20.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Больше половины польских граждан выступают против возвращения обязательного призыва в армию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром IBRiS для газеты Rzeczpospolita.
По этим данным, не хотят обязательного армейского призыва 51,1% опрошенных. Противоположное мнение выразили 37,7% респондентов, еще 11,2% не определились со своим ответом.
При этом в ходе опроса зафиксирован высокий уровень общественной поддержки для проводимого армией добровольного военного обучения гражданских лиц. Такую инициативу одобрили 76,6% участников опроса, против выступили 17,6%, не смогли определиться со своей позицией 5,8%.
Обязательный военный призыв в Польше был прекращен, но не отменен законодательно, в 1999 году. С 2026 года в Польше стартовала программа всеобщего военного обучения гражданского населения на добровольной основе. Предполагается, что через нее ежегодно будут проходить около 100 тыс. человек.
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