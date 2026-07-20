Больше половины поляков не хотят возвращения обязательного призыва в армию — опрос

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше половины польских граждан выступают против возвращения обязательного призыва в армию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром IBRiS для газеты Rzeczpospolita.

По этим данным, не хотят обязательного армейского призыва 51,1% опрошенных. Противоположное мнение выразили 37,7% респондентов, еще 11,2% не определились со своим ответом.

При этом в ходе опроса зафиксирован высокий уровень общественной поддержки для проводимого армией добровольного военного обучения гражданских лиц. Такую инициативу одобрили 76,6% участников опроса, против выступили 17,6%, не смогли определиться со своей позицией 5,8%.

Обязательный военный призыв в Польше был прекращен, но не отменен законодательно, в 1999 году. С 2026 года в Польше стартовала программа всеобщего военного обучения гражданского населения на добровольной основе. Предполагается, что через нее ежегодно будут проходить около 100 тыс. человек.