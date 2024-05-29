Володин считает, что Зеленский совершил государственное преступление, захватив власть

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек, его пребывание во главе государства противоречит Конституции Украины. Зеленский, захватив власть, совершил государственное преступление, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.



«Зеленский вне закона. На Украине кризис власти. У президента Зеленского закончился срок полномочий. <…> Конституция Украины гласит, что продление полномочий президента кроме как через выборы невозможно. Все иное — государственное преступление. Именно его совершил Зеленский», — подчеркнул Володин в своем телеграм-канале.



Он напомнил, что по Конституции Украины исполнение обязанностей президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового президента должно возлагаться на председателя Верховной рады. «Но ее спикер [Руслан] Стефанчук вчера отказался от исполнения новых обязанностей, объясняя это тем, что бывший президент Зеленский должен их исполнять непрерывно и дальше. Это противоречит Конституции Украины и является захватом власти», — отметил Володин.





