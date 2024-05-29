0
0
1
НОВОСТИ

Володин считает, что Зеленский совершил государственное преступление, захватив власть

09:35 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек, его пребывание во главе государства противоречит Конституции Украины. Зеленский, захватив власть, совершил государственное преступление, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Зеленский вне закона. На Украине кризис власти. У президента Зеленского закончился срок полномочий. <…> Конституция Украины гласит, что продление полномочий президента кроме как через выборы невозможно. Все иное — государственное преступление. Именно его совершил Зеленский», — подчеркнул Володин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что по Конституции Украины исполнение обязанностей президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового президента должно возлагаться на председателя Верховной рады. «Но ее спикер [Руслан] Стефанчук вчера отказался от исполнения новых обязанностей, объясняя это тем, что бывший президент Зеленский должен их исполнять непрерывно и дальше. Это противоречит Конституции Украины и является захватом власти», — отметил Володин.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 29.05.2024
В Минске началась встреча глав МИД Белоруссии и Венгрии
0
56
09:25 29.05.2024
В центральной России открыт купальный сезон
0
55
22:56 28.05.2024
Профессор Джеффри Сакс считает, что «США взорвали „Северный поток“, как и обещали»
0
650
20:54 28.05.2024
Президент Франции поддержал «идею» ударов ВСУ по территории РФ западным оружием
0
648
20:26 28.05.2024
Сообщения Киева по поводу французских инструкторов на Украине Макрон назвал «неудачными»
0
793
18:33 28.05.2024
Финны высказались против просителей убежища и положительно отнеслись к поддержке Украины - опрос
0
874
17:50 28.05.2024
При въезде в Израиль всем туристам из безвизовых стран нужно будет иметь электронное разрешение
0
784
16:50 28.05.2024
Если польские военные войдут на территорию Украины, то уже не покинут ее - Путин
0
949
16:45 28.05.2024
Решение о признании движения «Талибан»* будет приниматься с учетом мнения партнеров в Центральной Азии - Путин
0
803
16:35 28.05.2024
Путин дал подробный комментарий по поводу легитимности нынешнего президента Украины
0
950

Возврат к списку