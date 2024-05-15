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НОВОСТИ

Группировка войск «Север» освободила Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области

14:00 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные за сутки освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника», — сообщили там.

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