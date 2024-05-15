Группировка войск «Север» освободила Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные за сутки освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника», — сообщили там.