Поврежденный в Красном море танкер недавно останавливался в РФ — командование ВС США
20:00 18.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поврежденный хуситами из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» в Красном море нефтяной танкер под флагом Панамы в последний раз совершал остановку в России. С таким утверждением выступило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).
«Приблизительно в 13:00 по времени Саны (совпадает с московским — прим. ТАСС) 18 мая хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету в сторону Красного моря и поразили M/T Wind — греческий нефтяной танкер под флагом Панамы. M/T Wind в последний раз совершал остановку в России и направлялся в Китай, — говорится в сообщении, опубликованном СЕНТКОМ в социальной сети X. — Удар ракеты привел к подтоплению, что привело к потере хода и управления <…>. Команда M/T Wind смогла восстановить движение и управление судном, о пострадавших не сообщалось».
Ранее агентство Reuters со ссылкой на информацию, полученную от британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности, сообщило, что нефтяной танкер, следовавший под флагом Панамы, получил повреждения в результате ракетного удара в 10 морских милях к юго-западу от йеменского порта Моха.
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