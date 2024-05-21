На Лондонской бирже цена алюминия достигла двухлетнего максимума
18:35 21.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) впервые с июня 2022 года достигла значения выше $2 765 за тонну, свидетельствуют данные торговой площадки. По состоянию на 17:39 мск цена металла росла на 5,3% к закрытию предыдущих торгов, до $2 765,5 за тонну.
К 18:16 мск цена за тонну металла замедлила рост до 4,2%, находилась на уровне $2 736,5.
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