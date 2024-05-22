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НОВОСТИ

Из-за страха перед РФ, Швеция усилила оборону острова Готланд

12:30 22.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция усилила оборону острова Готланд в Балтийском море из опасений, что Россия намерена установить над ним контроль. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами королевства Микаэль Бюден в интервью германскому редакционному объединению RND.

Как утверждал военачальник, Россия стремится «получить контроль над Балтийским морем» и «положила глаз» на Готланд. По его словам, Швеция усилила оборону острова, поскольку «кто контролирует Готланд, тот контролирует Балтийское море». Однако при необходимости остров можно использовать и «для проведения наступательных операций», добавил главнокомандующий.

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