Из-за страха перед РФ, Швеция усилила оборону острова Готланд

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция усилила оборону острова Готланд в Балтийском море из опасений, что Россия намерена установить над ним контроль. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами королевства Микаэль Бюден в интервью германскому редакционному объединению RND.



Как утверждал военачальник, Россия стремится «получить контроль над Балтийским морем» и «положила глаз» на Готланд. По его словам, Швеция усилила оборону острова, поскольку «кто контролирует Готланд, тот контролирует Балтийское море». Однако при необходимости остров можно использовать и «для проведения наступательных операций», добавил главнокомандующий.



