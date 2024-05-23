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До конца весенней сессии могут принять законы об ужесточении наказания за утечку данных

14:10 23.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законы, которыми вносятся поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс РФ об ужесточении ответственности за нарушения при работе с персональными данными, могут быть приняты до конца весенней сессии парламента. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Документы были внесены в Госдуму в декабре 2023 года группой сенаторов и депутатов во главе с первым вице-спикером СФ, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.

«Здесь был уже упомянут законопроект о защите персональных данных <…> Артем Геннадьевич Шейкин (член комитета СФ по госстроительству — прим. ТАСС) в том числе активный разработчик тоже этого законопроекта, Андрей Александрович Клишас (глава комитета СФ по госстроительству — прим. ТАСС), депутаты Госдумы. На сегодняшний день мы рассчитываем, что до конца весенней сессии этот закон будет принят», — сказал Рукавишникова на заседании комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

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