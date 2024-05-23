В Зеленом марафоне Сбера можно будет участвовать онлайн и помочь детям

19:49

Фото пресс-службы Сбера



Благотворительный забег Сбербанка Зеленый марафон, старт которого будет дан в Международный день защиты детей, 1 июня, станет не только спортивным мероприятием, но и возможностью помочь детям. Все средства, собранные на марафоне, пойдут в благотворительный фонд Сбера «Вклад в будущее», чтобы дети с ментальными особенностями и опытом сиротства смогли подготовиться к школе.

«НаСпорте» – бесплатное приложение Сбера для спортсменов и любителей, отмечает пресс-служба Сбера. Если его пользователь присоединится к событию «Зеленый марафон» в приложении и включит трекер 1 июня на старте Зеленого марафона или на пробежке в любой точке России, каждый его километр Сбер приравняет к 100 руб. Собранные средства будут направлены в фонд «Вклад в будущее».

Для участия в онлайн-забеге необходимо сначала скачать мобильное приложение, заполнить профиль, дать приложению доступ к своей геолокации и присоединиться к событию «Зеленый марафон. Бег на улице» или «Зеленый Марафон. Скандинавская ходьба». А 1 июня, в день Зеленого марафона, нужно зайти в приложение, начать событие и после окончания пробежки нажать кнопку «Стоп».

Мобильное приложение «НаСпорте» может пригодиться любителям активного образа жизни и вне Зеленого марафона. Оно продолжит развиваться: с ним можно будет мониторить свой спортивный прогресс, фиксировать результаты и делиться достижениями, отслеживать маршруты пробежек и создавать события, приглашать друзей на тренировки, соревноваться и устраивать марафоны, подобрать программу индивидуальных занятий, найти информацию по питанию или договориться о занятиях с персональным тренером.

Зеленый марафон Сбера в этом году пройдет уже в одиннадцатый раз. На старт выйдут десятки тысяч бегунов в 60 городах России – забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране.

В Москве старт и финиш пройдут на Васильевском спуске. Помимо Москвы, Зеленый марафон пройдет в Абакане, Астрахани, Барнауле, Благовещенске, Братске, Владивостоке, Владимире, Волгограде, Воронеже, Горно-Алтайске, Екатеринбурге, Иваново, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Казани, Калининграде, Калуге, Кемерове, Кирове, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Липецке, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новом Уренгое, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Тамбове, Твери, Тольятти, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Чите, Южно-Сахалинске, Якутске, Ялте, Ярославле.