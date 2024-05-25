Столтенберг: Я не могу точно сказать, когда Украина станет членом НАТО
09:00 25.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на данный момент у стран альянса нет понимания, когда Украина сможет вступить в объединение.
«Я не могу точно сказать, когда Украина станет членом НАТО. Но мы помогаем Украине прийти к ситуации, когда будут созданы [необходимые] условия для этого», — сказал он в интервью британскому журналу The Economist. По его словам, Украина должна соответствовать техническим стандартам НАТО и повысить свою «операционную совместимость» с альянсом.
НОВОСТИ
- 09:20 25.05.2024
- Число невыездных россиян-должников перевалило за 7 миллионов человек
- 09:10 25.05.2024
- Госдеп США выступил за отправку миротворческой миссии на Гаити
- 22:50 24.05.2024
- От Норвегии до Польши на границе будет создана «стена дронов»
- 21:36 24.05.2024
- Министр обороны КНР проведет переговоры с главой Пентагона в Сингапуре
- 21:00 24.05.2024
- Туск заявил о намерении властей Польши открыть КПП «Бобровники» на границе с Белоруссией
- 20:45 24.05.2024
- 28 командиров ВСУ попали под расследование из-за провала на харьковском направлении
- 18:45 24.05.2024
- Путин назвал одну из целей конференции по Украине в Женеве
- 18:30 24.05.2024
- Путин и Лукашенко высказались по теме катастрофы, в которой погиб президент Ирана
- 18:20 24.05.2024
- Россия готова к переговорам по Украине, исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле - Путин
- 18:05 24.05.2024
- В ядерных учениях РФ и Белоруссии нет ничего необычного, НАТО проводит такие же - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать