Столтенберг: Я не могу точно сказать, когда Украина станет членом НАТО

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на данный момент у стран альянса нет понимания, когда Украина сможет вступить в объединение.

«Я не могу точно сказать, когда Украина станет членом НАТО. Но мы помогаем Украине прийти к ситуации, когда будут созданы [необходимые] условия для этого», — сказал он в интервью британскому журналу The Economist. По его словам, Украина должна соответствовать техническим стандартам НАТО и повысить свою «операционную совместимость» с альянсом.