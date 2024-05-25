Румыния собирается стать главным производителем боеприпасов для американских танков

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Румыния планирует стать главным производителем боеприпасов для американских танков Abrams. Об этом заявил министр экономики страны Раду Опря в интервью телеканалу Digi 24.

«Мы хотим, чтобы Румыния стала главным производителем боеприпасов для американских танков Abrams, — сказал он. — У нас уже была инспекция экспертов, и это проект, над которым мы давно работаем».