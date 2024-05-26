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НОВОСТИ

Наводнение в Армении привело к гибели человека и разрушениям зданий и инфраструктуры

10:03 26.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере один человек погиб, еще один пропал без вести, разрушены здания и инфраструктура в результате наводнения в Лорийской области Армении. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, разрушен участок автодороги Ванадзор — Алаверди (М-6) длиной около 50 метров, подтоплен ряд домов и хозяйственных построек, ведутся поиски пожилого мужчины, упавшего в реку.

Кроме того, разрушен мост через реку Дебед, дорога через который ведет в населенный пункт Каркоп общины Алаверди, тоже пострадавшей от разгула стихии.

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