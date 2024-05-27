На Солнце 27 мая произошла сильнейшая вспышка самого высокого класса Х
11:20 27.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В 10.08 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X2.9 продолжительностью 36 минут», — сообщили в ИПГ. Вспышка уже привела к нарушению коротковолновой радиосвязи.
После серии сильнейших вспышек на звезде в начале мая на Земле началась сильнейшая магнитная буря. Ночью 11 мая она достигла экстремального уровня мощности, который зафиксировали впервые с августа 2005 года.
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