Пропажу и продажу сотен экспонатов Британского музея раследует ФБР

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует пропажу и последующую продажу сотен экспонатов Британского музея покупателям из США. Об этом сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на агентов ФБР.



По ее информации, правоохранительные органы США уже помогли вернуть 268 предметов, которые, как заявили в музее, находятся в его собственности и были проданы коллекционеру в Вашингтоне. Согласно данным Британского музея, всего удалось вернуть 626 из 1,5 тыс. пропавших или украденных артефактов, причем еще 100 предметов были найдены, но пока не возвращены.



Как отмечает Би-би-си, большинство украденных экспонатов не были зарегистрированы в каталоге Британского музея, который ищет способы доказать их принадлежность к своей коллекции. Среди них два проданных на eBay предмета, которые ожидают экспертизы музея. Первый — аметист с изображением Купидона верхом на дельфине, второй — драгоценный оранжевый камень в виде жука-скарабея.





