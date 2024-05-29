ООН будет представлена наблюдателем на конференции по Украине в Швейцарии

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН на конференции по Украине в Швейцарии будет в роли наблюдателя, уровень представительства всемирной организации пока не определен. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«ООН будет наблюдателем, мы будем представлены [на конференции], а кем именно я сообщу как только смогу», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.