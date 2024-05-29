ООН будет представлена наблюдателем на конференции по Украине в Швейцарии
20:05 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ООН на конференции по Украине в Швейцарии будет в роли наблюдателя, уровень представительства всемирной организации пока не определен. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«ООН будет наблюдателем, мы будем представлены [на конференции], а кем именно я сообщу как только смогу», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
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