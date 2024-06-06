Сбер запустит льготную ипотеку под 2% в новых регионах РФ

09:55

Сбер в течение июня планирует запустить льготную ипотеку на территории ЛНР и ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Минимальная ставка по программе на Домклик составит от 2% при применении страхования жизни и здоровья. Максимальная сумма кредита - 6 млн руб. Минимальный размер первоначального взноса - от 10,1% стоимости жилья.

В рамках программы можно будет приобрети готовое или строящееся жилье на первичном рынке на территории ЛНР и ДНР. Программа будет работать по принципу: одна льготная ипотека в одни руки, в которой клиент является заемщиком, созаемщиком или поручителем.