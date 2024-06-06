0
0
82
НОВОСТИ

Сбер запустит льготную ипотеку под 2% в новых регионах РФ

09:55 06.06.2024

Сбер в течение июня планирует запустить льготную ипотеку на территории ЛНР и ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Минимальная ставка по программе на Домклик составит от 2% при применении страхования жизни и здоровья. Максимальная сумма кредита - 6 млн руб. Минимальный размер первоначального взноса - от 10,1% стоимости жилья.

В рамках программы можно будет приобрети готовое или строящееся жилье на первичном рынке на территории ЛНР и ДНР. Программа будет работать по принципу: одна льготная ипотека в одни руки, в которой клиент является заемщиком, созаемщиком или поручителем.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 06.06.2024
Санкции стали одним из ключевых факторов для развития экономики РФ — Силуанов
0
70
10:22 06.06.2024
СберСтрахование выплатило более 180 миллионов рублей пострадавшим от паводков
0
84
10:20 06.06.2024
Риттер заявил, что серьезно относится к заявлению Путина о планах США сменить Зеленского
0
99
10:18 06.06.2024
Детскими СберКартами пользуются 3,5 миллионов клиентов Сбера
0
86
10:15 06.06.2024
Сбер первым в России выпустил платежные стикеры из натурального дерева
0
91
10:05 06.06.2024
Энергопотребление в РФ с начала 2024 г. выросло на 3,8%, с учетом температуры — на 3,3%
0
114
10:00 06.06.2024
На западе Украины горит объект инфраструктуры
0
134
09:58 06.06.2024
Сбер и Минфин внедрят искусственный интеллект в бюджетный процесс
0
118
09:32 06.06.2024
Великобритания не готова к новой мировой войне — Начштаба Сухопутных войск ВС страны
0
158
09:20 06.06.2024
Столкновение трамваев в Кемерове привело к гибели человека
0
167

Возврат к списку