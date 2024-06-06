Сбер запустит льготную ипотеку под 2% в новых регионах РФ
09:55 06.06.2024
Сбер в течение июня планирует запустить льготную ипотеку на территории ЛНР и ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Минимальная ставка по программе на Домклик составит от 2% при применении страхования жизни и здоровья. Максимальная сумма кредита - 6 млн руб. Минимальный размер первоначального взноса - от 10,1% стоимости жилья.
В рамках программы можно будет приобрети готовое или строящееся жилье на первичном рынке на территории ЛНР и ДНР. Программа будет работать по принципу: одна льготная ипотека в одни руки, в которой клиент является заемщиком, созаемщиком или поручителем.
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