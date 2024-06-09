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Моди стал вторым в Индии политиком, который третий раз подряд занял пост премьера

17:54 09.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер одержавшего верх на парламентских выборах в Индии Национального демократического альянса (НДА) во главе с Индийской народной партией («Бхаратия джаната парти», БДП) Нарендра Моди принес присягу и в третий раз стал премьер-министром Индии. Церемонию присяги транслировали индийские телеканалы в прямом эфире.

К присяге Моди привела президент Индии Драупади Мурму. Моди стал вторым в стране политиком, который третий раз подряд занял пост главы правительства республики. До него это сделал первый премьер независимой Индии Джавахарлал Неру.

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