Моди стал вторым в Индии политиком, который третий раз подряд занял пост премьера
17:54 09.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер одержавшего верх на парламентских выборах в Индии Национального демократического альянса (НДА) во главе с Индийской народной партией («Бхаратия джаната парти», БДП) Нарендра Моди принес присягу и в третий раз стал премьер-министром Индии. Церемонию присяги транслировали индийские телеканалы в прямом эфире.
К присяге Моди привела президент Индии Драупади Мурму. Моди стал вторым в стране политиком, который третий раз подряд занял пост главы правительства республики. До него это сделал первый премьер независимой Индии Джавахарлал Неру.
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