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НОВОСТИ

Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 1 февраля — Мишустин

16:00 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ примет меры, чтобы индексация пенсий работающим пенсионерам возобновилась с 1 февраля следующего года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«С 1 февраля следующего года будет возобновлена индексация пенсий работающим гражданам. Сегодня их свыше 7 млн 800 тыс. человек, и такие люди обладают солидным опытом, навыками, востребованы на рынке», — отметил Мишустин.

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