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Оппозиция Армении готова пойти на досрочные выборы, если Пашинян не будет и. o. премьера

15:32 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиция в Армении готова отказаться от депутатских мандатов и пойти на досрочные выборы, если премьер-министр Никол Пашинян не будет в предвыборной период исполнять обязанности главы правительства. Об этом в парламенте заявил секретарь фракции «Армения» Арцвик Минасян.

«Власти говорят нам: откажитесь от мандатов, пойдем на внеочередные выборы! Вопросов нет, пусть сами тоже откажутся. И мы, и они. Но самое главное — Никол Пашинян должен объявить, что уходит в отставку и не претендует на то, чтобы оставаться исполняющим обязанности премьер-министра. Пусть это будет кто-то из его заместителей», — сказал Минасян.

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