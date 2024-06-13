Запад прекратил участие России практически во всех крупных научных проектах – ученый «Курчатовского института»
18:50 13.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудничество России с партнерами в рамках европейских мегасайенс-проектов сегодня практически остановлено, заявил вице-президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Александр Благов на встрече президента РФ Владимира Путина с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
«Мы <…> участвовали во всех международных проектах, особенно европейских. На ключевых ролях. Но сейчас практически по всем европейским мегасайенс-проектам наше взаимодействие остановлено», — сказал Благов.
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