Возможностей для компромиссов по Украине становится все меньше — Медведев

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

События развиваются по катастрофическому для киевских властей сценарию, возможностей для компромиссов все меньше. Об этом предупредил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев опубликовал пост в соцсети «ВКонтакте», в котором акцентировал внимание на некоторых тезисах речи президента РФ Владимира Путина в МИД, в том числе на многочисленные попытки Москвы урегулировать украинский кризис политико-дипломатическими методами. «Сейчас ситуация совсем иная. Все новые территории по конституции стали частью России. И это навсегда. Возможны ли дальнейшие переговоры? Да, возможны. Именно об этом сказал сегодня глава нашего государства, формулируя новую идею о завершении конфликта, но только с учетом сложившихся на земле реалий на базе стамбульского договора и действующей редакции Конституции РФ», — указал зампред Совбеза РФ.

«Очевидно, что события развиваются по катастрофическому для бандеровского режима сценарию. Дальше будет только хуже, об этом прямо сказал наш президент, формулируя базу для возможных переговоров», — отметил Медведев. По его словам, «пространство для компромиссов уменьшается, как шагреневая кожа, вместе с уменьшением территории умирающей страны».