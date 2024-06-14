0
0
103
НОВОСТИ

Возможностей для компромиссов по Украине становится все меньше — Медведев

15:32 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

События развиваются по катастрофическому для киевских властей сценарию, возможностей для компромиссов все меньше. Об этом предупредил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев опубликовал пост в соцсети «ВКонтакте», в котором акцентировал внимание на некоторых тезисах речи президента РФ Владимира Путина в МИД, в том числе на многочисленные попытки Москвы урегулировать украинский кризис политико-дипломатическими методами. «Сейчас ситуация совсем иная. Все новые территории по конституции стали частью России. И это навсегда. Возможны ли дальнейшие переговоры? Да, возможны. Именно об этом сказал сегодня глава нашего государства, формулируя новую идею о завершении конфликта, но только с учетом сложившихся на земле реалий на базе стамбульского договора и действующей редакции Конституции РФ», — указал зампред Совбеза РФ.

«Очевидно, что события развиваются по катастрофическому для бандеровского режима сценарию. Дальше будет только хуже, об этом прямо сказал наш президент, формулируя базу для возможных переговоров», — отметил Медведев. По его словам, «пространство для компромиссов уменьшается, как шагреневая кожа, вместе с уменьшением территории умирающей страны».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 14.06.2024
В Кривом Роге поражен командный центр ГУР МО Украины
0
60
16:00 14.06.2024
Путин предложил «наиболее конкретные условия» для прекращения конфликта на Украине — FT
0
88
15:12 14.06.2024
Независимость Тайваня будет означать войну — МО КНР о словах Байдена
0
188
15:00 14.06.2024
Глава МИД Великобритании предлагает задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть
0
196
14:32 14.06.2024
РФ будет готова к переговорам, когда ВСУ выйдут из Донбасса и Новороссии — Путин
0
260
14:12 14.06.2024
Пришло время обсудить новую систему гарантий безопасности в Евразии — Путин
0
260
14:00 14.06.2024
Никто в мире не застрахован от того, чтобы стать жертвой «западной дипломатии» — Путин
0
256
13:32 14.06.2024
Военное присутствие внешних держав в евразийском регионе нужно сворачивать — Путин
0
316
13:20 14.06.2024
Все попытки Запада изъять активы РФ будут воровством и не останутся безнаказанными — Путин
0
288
13:15 14.06.2024
Нейросети Kandinsky исполнилось два года
0
273

Возврат к списку