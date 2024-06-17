Агентство Bloomberg рассказало, когда у армии США появится гиперзвуковое оружие
19:19 17.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты испытывают трудности с постановкой на вооружение гиперзвукового оружия из-за проблем с его интеграцией. Как передает агентство Bloomberg, из-за этого первая партия из восьми новых гиперзвуковых ракет может быть поставлена не ранее 2025 финансового года.
Отмечается, что новый финансовый год начнется 1 октября, однако гиперзвуковое оружие все еще не прошло необходимые испытания. «Армия не достигла своей цели по созданию первой батареи гиперзвукового оружия большой дальности, включая ракеты, к 2023 финансовому году из-за проблем с интеграцией. Исходя из текущих планов по испытаниям и производству ракет армия получит первую полноценную батарею только в 2025 финансовом году», — цитирует агентство ежегодный доклад о вооружениях Пентагона.
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