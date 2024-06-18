Казахстан и РФ перевели более 85% расчетов в национальные валюты — вице-премьер республики

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские санкции в отношении Московской биржи не сказались на торговом балансе Казахстана с Россией, Астана и Москва ведут более 85% расчетов в национальных валютах. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин.

«Больше 85% расчетов с Россией у нас уже давно идет в национальной валюте», — сказал он.