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НОВОСТИ

Казахстан и РФ перевели более 85% расчетов в национальные валюты — вице-премьер республики

12:05 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские санкции в отношении Московской биржи не сказались на торговом балансе Казахстана с Россией, Астана и Москва ведут более 85% расчетов в национальных валютах. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин.

«Больше 85% расчетов с Россией у нас уже давно идет в национальной валюте», — сказал он.

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