Байден объявил о мерах, облегчающих легализацию в США для 500 тыс. иммигрантов
11:00 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Джо Байден объявил во вторник о принятии его администрацией ряда мер, облегчающих получение легального статуса в США для более чем 500 тыс. человек.
«Сегодня я объявляю о продиктованных здравым смыслом изменениях процесса получения легального статуса для состоящих в браке с американскими гражданами иммигрантов, живущих здесь в течение долгого времени», — отметил Байден. Как он пояснил, согласно новым правилам, этим лицам и их детям не придется выезжать за пределы США, чтобы «подать документы на получение легального статуса» в стране. Это потенциально облегчает для них получение вида на жительство в США и американского гражданства. Кроме того, они смогут получить временное разрешение на работу в США. Согласно справочным материалам, распространенным ранее пресс-службой Белого дома, эти меры коснутся «примерно полумиллиона супругов граждан США» и примерно 50 тыс. их детей, которые не являются американцами.
Байден также объявил об облегчении процесса выдачи американских виз для тех, кто обучался в высших учебных заведениях в США и получил предложение работать в стране.
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