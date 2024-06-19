0
0
77
НОВОСТИ

Байден объявил о мерах, облегчающих легализацию в США для 500 тыс. иммигрантов

11:00 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Джо Байден объявил во вторник о принятии его администрацией ряда мер, облегчающих получение легального статуса в США для более чем 500 тыс. человек.

«Сегодня я объявляю о продиктованных здравым смыслом изменениях процесса получения легального статуса для состоящих в браке с американскими гражданами иммигрантов, живущих здесь в течение долгого времени», — отметил Байден. Как он пояснил, согласно новым правилам, этим лицам и их детям не придется выезжать за пределы США, чтобы «подать документы на получение легального статуса» в стране. Это потенциально облегчает для них получение вида на жительство в США и американского гражданства. Кроме того, они смогут получить временное разрешение на работу в США. Согласно справочным материалам, распространенным ранее пресс-службой Белого дома, эти меры коснутся «примерно полумиллиона супругов граждан США» и примерно 50 тыс. их детей, которые не являются американцами.

Байден также объявил об облегчении процесса выдачи американских виз для тех, кто обучался в высших учебных заведениях в США и получил предложение работать в стране.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 19.06.2024
Израиль совершил атаку с помощью БПЛА на 2 военных объекта в Сирии, офицер погиб — SANA
0
48
11:05 19.06.2024
ЕС не сможет наладить общую оборонную промышленность — экс-чиновница МИД Франции
0
80
10:55 19.06.2024
Сбер улучшит условия по ипотеке на новостройки
0
78
10:32 19.06.2024
Дефицит бюджета США достигнет в 2024 году $1,9 трлн - прогноз
0
148
10:20 19.06.2024
Володин выступил за запрет на усыновление детей из РФ в странах, где разрешена смена пола
0
156
10:05 19.06.2024
АПЛ Северного флота выполнили пуски крылатых ракет в Баренцевом море
0
181
10:00 19.06.2024
В пригороде Львова произошел взрыв
0
172
09:32 19.06.2024
На недружественные страны сейчас приходится 20% товарооборота РФ — Минпромторг
0
237
09:20 19.06.2024
РФ ведет борьбу с десятилетиями навязываемой империалистической политикой США — Путин
0
256
09:05 19.06.2024
Суд назначил Гордону Блэку 3 года и 9 месяцев колонии
0
267

Возврат к списку