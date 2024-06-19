ЕС не сможет наладить общую оборонную промышленность — экс-чиновница МИД Франции

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не сможет организовать совместную оборонную промышленность всех стран сообщества, в особенности при его расширении. Такое мнение высказала бывший госсекретарь по вопросам Европы при МИД Франции Лоранс Бун в материале газеты Financial Times.

«Будучи блоком из 35 государств, мы не сможем сделать то, что с трудом удается осуществить 27 членам. <…> В качестве примера можно привести европейскую оборонную промышленность. Она сосредоточена в шести странах, включая Великобританию, которая больше не входит в ЕС», — указала Бун. По ее мнению, в будущем страны Евросоюза, вероятно, будут формировать подобные небольшие группы для работы в той или иной области, чтобы устранить «раздробленность оборонной промышленности» стран сообщества.

При этом, по ее словам, речь идет не о создании общей армии, а о попытках нарастить военные мощности экономики. Она отметила, что «на протяжении многих лет предпринимались неудачные попытки создать европейское оборонное сообщество». Однако трудности, «с которыми столкнулся ЕС при оказании поддержки Украине, наглядно демонстрируют», что у стран сообщества возникают проблемы с поставками вооружений и боеприпасов, а «европейское производство недостаточно и непригодно».

«Европейский бюджет в его нынешнем виде не может обеспечить выполнение целого ряда амбициозных задач — от восстановления Украины до внедрения низкоуглеродных источников энергии», — заключила Бун, подчеркнув таким образом, что одна из главных проблем ЕС заключается в перераспределении средств и недостаточном финансировании.