В НАТО считают, что до появления у Запада гиперзвукового оружия может пройти 20 лет

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Странам НАТО потребуются десятилетия для того, чтобы поставить на вооружения гиперзвуковые ракеты. Такое мнение выразила исполнительный директор по прикладным транспортным технологиям научно-технологической организации НАТО Керстин Хьюбер.

«Я думаю, что на это (разработку гиперзвуковых вооружений — прим. ТАСС) понадобится еще 20 лет», — приводит слова Хьюбер американский еженедельник Defense News. По ее мнению, странам НАТО следует рассмотреть возможность совместной работы над гиперзвуковыми технологиями в рамках альянса, «потому что каждое государство привносит определенный фрагмент пазла в общую картину».