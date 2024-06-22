На Украине из-за новых повреждений энергообъектов увеличено время отключений электричества

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Графики отключений электричества будут введены в субботу на Украине на два часа раньше запланированного из-за повреждений энергетической инфраструктуры прошедшей ночью. Об этом сообщили в энергетической компании «Укрэнерго».

«22 июня ограничения начнут действовать раньше. Облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 14:00 до 24:00 (совпадает с мск — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении телеграм-канала компании. Изначально планировалось, что графики будут введены с 16:00.

В «Укрэнерго» добавили, что причиной стали значительные повреждения, которые получила энергетическая инфраструктура страны в ночь на субботу.

Ранее в Минэнерго Украины сообщали, что в субботу запланированы значительные объемы импорта электроэнергии из-за рубежа, приближающиеся к рекордным цифрам, — 33 559 МВт-час.

Утром Минэнерго сообщило о повреждении объектов энергетической инфраструктуры на юге и западе страны, а также сбое в работе генерирующего объекта на востоке. В ночь на 22 июня на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, которая длилась около двух часов. По данным украинских СМИ, ночью взрывы были слышны в Луцке (Волынская область), около города Стрый (Львовская область), а также в Винницкой и Ивано-Франковской областях. Сообщалось, что в Стрые начались перебои с подачей электричества. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий информировал о сильном пожаре на объекте критической энергетической инфраструктуры.