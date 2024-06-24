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Теракты в Дагестане были скоординированы по времени и целям — Меликов

18:00 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теракты в Дербенте и Махачкале были скоординированы по времени и целям, сообщил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов.

«Все это было скоординировано по целям, задачам и, самое главное, по времени. И, видимо, у бандитов был прямой расчет, совершив одновременно четыре террористические атаки, внести хаос в действия правоохранительных и силовых подразделений, воспользовавшись чем уйти от ответственности и уйти от попыток задержания», — рассказал Меликов.

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