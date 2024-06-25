В Дагестане проведут ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности — Меликов

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил провести ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности в Дагестане.

«Я дал поручение на ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности в Дагестане, <…> в том числе и депутатов Народного собрания», — сказал Меликов в ходе сессии Народного собрания Дагестана.